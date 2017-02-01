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Yüksekova'da aranan bir kişi yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan aranan bir kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yüksekovada aranan bir kişi yakalandı

01 Şubat 2017 10:45

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “31 Ocak 2017 günü saat 15.00 sıralarında Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan arandığı tespit edilen bir şahıs, ilimiz Yüksekova ilçesine bağlı Yeniışık köyünde icra edilen operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmış, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. 

Etiketler: hakkari, Yüksekova


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