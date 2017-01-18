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Yüksekova'da aylardır kapalı olan köy yolu açıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık iki aydır kapalı olan Kandilli köyünün yolu yeniden açıldı.

Yüksekovada aylardır kapalı olan köy yolu açıldı

18 Ocak 2017 14:36

İlçeye yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunan Kandilli köyünün yolu, çığ tehlikesi nedeniyle yaklaşık iki aydır açılamıyordu. Söz konusu yolun açılması için önceki gün İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. 15 hane olan ve kış mevsiminde 120 kişinin kaldığı köyü hayvancılıkla uğraştıkları için çığ tehlikesine rağmen boşaltmayan halk, aylar sonra yollarının açılmış olmasının sevincini yaşadı. Köy sakinlerinden Cahit Daşdelen, yolun güzergah problemi olduğunu belirterek, "Köyümüzün yıllardır devam eden yol sorunu var. Mevcut yol hem dar hem de çığ inen bir güzergahta olduğu için her yıl geç açılıyor. Sorun köy yolu ile ilgili. Yıllardır bu şekilde kış aylarında köyümüzde mahsur kalıyoruz. Öğrencilerimiz yatılı olarak ilçe ve beldedeki okullarda okuyorlar. Hastalarımız olduğu zaman kızakla indirmek zorunda kalıyoruz. Köyde hayvancılık yapıyoruz. Sağ olsun ekipler bugün çalışma başlatıp yolumuzu açtılar, kendilerine köy sakinleri olarak teşekkür ediyoruz. Umarım köyümüzün söz konusu sorun bu yıl içerisinde çözülür ve düzenli olarak açılabilecek bir güzergahta güzel bir yolumuz olur" dedi.

Yol açma çalışmalarının güvenliğini sağlayan Büyükçiftlik Jandarma Karakolu'nda görevli askerler ise yol açıldıktan sonra köylülerle bir süre sohbet ettikten sonra köyde bulunan çocuklara hediyeler dağıttı.
Köy sakinleri de askerler ve yol açma çalışmalarına katılan ekiplere çay ikramında bulunarak teşekkür ettiler. 

Erkan Çapraz - Ömer Oğuz

Etiketler: kapalı köy yolu, Yüksekova


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