Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda 19 Şubat 2017 günü yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesi Orman Mahallesi Orman Caddesi üzerinde 2016 yılında yapılan şehir operasyonunda güvenlik güçlerimize karşı silahlı faaliyette bulunan PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu ve YPS içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerde bulunan E.Ş. isimli şahıs yakalanmıştır. Şahsın yapılan araştırmasında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan arandığı tespit edilmiştir. Şahıs ilimiz Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'nde bir ikamette toprağa gömülmüş vaziyette mühimmatların ve yaşamsal malzemelerin olduğunu söylemesi üzerine, şahsın gösterdiği yerde 7 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 1 adet Bixi makineli tüfeğine ait namlu, 4 adet gaz maskesi, 8 adet hücum yeleği, 37 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 2 adet luncer mühimmatı, 1 adet el bombası, 20 adet uçaksavar fişeği, 9 adet telsiz, 1 adet çaydanlık, EYP, 12 adet roket sevk fişeği, 20 bin adet fişek, 5 adet sırt çantası ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.