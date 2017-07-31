Yüksekova’da eylem hazırlığındaki 13 kişi gözaltına alındı

Hakkari Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “21 Temmuz 2017 günü belediye kayyumuna eylem yapmak için keşif yaparken yakalanan E.Ç. isimli terör örgütü üyesinden elde edilen bilgiler doğrultusunda B.B. ve S.P. isimli teröristler bombalı eylem hazırlığındayken emniyet görevlilerimiz tarafından yapılan operasyonla yakalanmıştır.

Yakalanan terör örgütü mensubu S.P.’den elde edilen bilgiler doğrultusunda, terör örgütünün eylemde kullanmak üzere saklamış olduğu 14 kilogram patlayıcı madde ele geçirilmiş olup, edinilen diğer bilgiler doğrultusunda Yüksekova ilçemizde işlenen cinayetlerin sır perdesi de aydınlatılmış oldu.

Söz konusu 4 cinayeti W. (K) ve E.A.’nın planladığı, cinayetleri ise E.A ve X. isimli terör örgütü mensuplarının işlemiş olduğu tespit edildi. Ayrıca bu bilgiler doğrultusunda Yüksekova ilçemizde terör örgütü mensuplarına ‘yardım ve yataklık’ yaptığı anlaşılan 13 şüpheli şahıs, yapılan eş zamanlı operasyon sonucu gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslardan çok sayıda örgütsel doküman, uzun namlulu silah ve el bombası ele geçirilmiş olup, 9 BTÖ mensubu şahıs ‘terör örgütüne yardım ve yataklık’ yapmaktan, S.P. isimli şahıs ise ‘terör örgütüne üye olmak, örgüt adına eylem yapmaktan’ adli makamlara sevk edilmiştir” denildi.