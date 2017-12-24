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Yüksekova'da Geylani ailesi kış ortasında evsiz kaldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sobadan çıkan yangında bir ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yüksekovada Geylani ailesi kış ortasında evsiz kaldı

24 Aralık 2017 16:08

İlçeye 25 Kilometre uzaklıkta bulunan Yükarı Göveç köyünde, Musa Geylani'ye ait evde sobadan çıkan bir kıvılcımın sıçraması üzerine yerdeki minder ve halılar alev aldı. Geylani'nin yangını söndürme çabaları sonuçsuz kalınca çocuklarıyla beraber kendilerini dışarı attı.Alevleri gören köy sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine gelen Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, 12 kişilik Geylani ailesi evsiz kaldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ömer Oğuz
 

Etiketler: saba, yangın

 

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