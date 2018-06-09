Diğer
Kategoriler

Yüksekova’da iş kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde inşaatta meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yüksekovada iş kazası: 2 ölü, 1 yaralı

09 Haziran 2018 14:55

Yüksekova'da sabah saatlerinde Esenyurt Mahallesi'nde yapımı devam eden konutlarda iki ayrı kaza meydana geldi. Konut inşaatında çalışan Mehmet Avcı (43) ve Abdulaziz Çiftçi (40), 9'uncu kattan düşerek ağır yaralandı. Aynı bölgede farklı bir inşaatta meydana gelen iş kazasında ise Habib Ay (41) isimli işçi yaralandı.

İşçiler tarafından 112 Acil Servis'e haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Mehmet Avcı olay yerinde, Abdulaziz Çiftçi ise ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybederken, yaralı Habib Ay kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 

Olayla ilgili soruşturma sürerken, inşaatta çalışan işçiler iş güvenliği konusunda yetersizlik olduğunu iddia ederek duruma tepki gösterdi. 4 çocuk babası olan Abdulaziz Çiftçi'nin Yüksekova nüfusuna kayıtlı olduğu, Mehmet Avcı'nın ise Bingöl'ün Genç nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.  

Ömer Oğuz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 27°C

  • Ankara

    Ankara 33°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç