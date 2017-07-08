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Yüksekova'da karakola sızma girişimi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığına sızma girişiminde bulunan 1 kadın terörist etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise kaçtı.

Yüksekovada karakola sızma girişimi

08 Temmuz 2017 15:05

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesindeki Büyükçiftlik Jandarma Karakol Komutanlığına 8 Temmuz günü saat 02.00 sıralarında 3 bölücü terör örgütü mensubunun sızma girişiminin kobra araç ve termal kameralarla tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla bölge yoğun ateş altına alınmıştır.

Açılan ilk ateşte 1 kadın bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede yapılan arama ve tarama faaliyeti esnasında saat 04.00 sıralarında 2 bölücü terör örgütü mensubu ile tekrar temas sağlanmış, çıkan çatışma sonucunda 1 bölücü terör örgütü mensubu yaralı olarak, 1 bölücü terör örgütü mensubu ise sağ olarak kaçmıştır. Yapılan arama tarama faaliyetinde; 2 adet RPG-7 roketatar silahı, 2 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 4 adet el bombası, 2 adet termal şemsiye ele geçirilmiştir. Kaçan bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması amacıyla geniş çaplı operasyon devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. 

Etiketler: asker, hakkari


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