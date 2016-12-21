Diğer
Kategoriler

Yüksekova'da karla mücadele çalışması

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde üç kurum tarafından ortaklaşa karla mücadele çalışması başlatıldı.

Yüksekovada karla mücadele çalışması

21 Aralık 2016 11:48

Yüksekova Belediyesi, İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerinin ortaklaşa İpekyolu Caddesi üzerine başlattıkları kar temizleme çalışması aralıksız devam ediyor. Yüksekova Kaymakamı ve Yüksekova Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, yürütülen çalışmaları yerinde denetleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Ardından bir açıklama yapan Kaymakam Kaşıkçı, “İnsanlarımızın en rahat şekilde kış şartlarını geçirmesi için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz ve yapacağız. Şehrimizin ana görüntüsünü burası oluşturuyor. Dolaysıyla biz hem ana görüş görüntüsü hem de ana caddeyi temizleyeceğiz. Bu kaldırımlar Yüksekova’ya yakışmıyor. Bizim insanlarımızın daha rahat bir şekilde kaldırımlarda yürüyebilmesi lazım, onun için kenardaki kar yığınları olmayacak. Bu karları temizleyelim istedik. Özellikle bütün ekipler birleştirdik. Bu ana caddelerdeki kar yığınlarını temizlemeye başladık. Çarşı merkezindeki bütün karları temizledik. İlçemizi kar yığınından temizleyeceğiz” dedi.

Ömer Oğuz-Erkan Çapraz
HAKKARİ


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 8°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç