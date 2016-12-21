Yüksekova Belediyesi, İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerinin ortaklaşa İpekyolu Caddesi üzerine başlattıkları kar temizleme çalışması aralıksız devam ediyor. Yüksekova Kaymakamı ve Yüksekova Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, yürütülen çalışmaları yerinde denetleyerek, ekiplerden bilgi aldı. Ardından bir açıklama yapan Kaymakam Kaşıkçı, “İnsanlarımızın en rahat şekilde kış şartlarını geçirmesi için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz ve yapacağız. Şehrimizin ana görüntüsünü burası oluşturuyor. Dolaysıyla biz hem ana görüş görüntüsü hem de ana caddeyi temizleyeceğiz. Bu kaldırımlar Yüksekova’ya yakışmıyor. Bizim insanlarımızın daha rahat bir şekilde kaldırımlarda yürüyebilmesi lazım, onun için kenardaki kar yığınları olmayacak. Bu karları temizleyelim istedik. Özellikle bütün ekipler birleştirdik. Bu ana caddelerdeki kar yığınlarını temizlemeye başladık. Çarşı merkezindeki bütün karları temizledik. İlçemizi kar yığınından temizleyeceğiz” dedi.

Ömer Oğuz-Erkan Çapraz

HAKKARİ