Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir binanın çatısındaki baz istasyonunda yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araçlarla hem üstten hem de diğer araçlarla apartmanın içerisinden yangına müdahale ettiler. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda baz istasyonundan kaynaklanan yangın, binanın alt katlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmaları sırasında çevrede güvenlik önlemleri alan emniyet ekipleri, olası tehlikelere karşı apartmanda bulunan insanları güvenli bir şekilde tahliye ettiler. Yangın sonucunda, apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi.