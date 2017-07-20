Yüksekova'da kum yüklü kamyon devrildi

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin çarşı merkezindeki Cami Sokağında meydana geldi. Caddede altyapı çalışması yürüten firmaya ait kum yüklü kamyon, kum boşalttığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada kamyon şoförü yara almadan kurtulurken çevrede bulunan vatandaşlar devrilen kamyonun altında kimsenin kalıp kalmadığını kontrol etmek için hemen kurtarma çalışması başlattı. Haber verilmesi üzerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri de hemen olay yerine gelerek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde enkaz altında kimsenin kalmadığı tespit edilirken, devrilen kamyon hasar gördü.

Ömer Oğuz

