Edinilen bilgilere göre, olay ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde operasyon esnasında zarar gördüğü için 3 ay önce yıkılan Vali Erdoğan Gürbüz İlk ve Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Bir grup çocuğun bulup kurcaladıkları cisim ellerinde patladı. Patlamada ilk bilgilere göre 2'si ağır 3 çocuk yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralılardan Umut Ayvalık (11) isimli çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı çocuklar Ruken Ayvalık ve Hakan Ayvalık'ın ise tedavisi devam ediyor.

Patlamanın ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri incelemelerde bulunurken, hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların aileleri ise hastaneye akın etti.

Erkan Çapraz

