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Yüksekova’da sokağa çıkma yasağı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı bazı köylerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yüksekovada sokağa çıkma yasağı

18 Eylül 2016 10:59

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimiz Yüksekova ilçesine bağlı Kadiköy, Adaklı ve Bulaklı köyleri ile Kalemli, Mamak, Bakırlı mahallelerinde ve Dağdibi mezrasında icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince Yüksekova ilçesine bağlı Kadiköy, Adaklı, Bulaklı köyleri ile Kalemli, Mamak, Bakırlı mahallelerinde ve Dağdibi mezrasında 18 Eylül 2016 günü saat 03.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, Yüksekova ilçesine bağlı Kadiköy, Adaklı, Bulaklı köyleri ile Kalemli, Mamak, Bakırlı mahallelerinde ve Dağdibi mezrasında giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır” denildi.
 

Etiketler: hakkari


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