Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Yüksekova ilçesine bağlı Kadiköy, Adaklı, Bulaklı köyleri ile Kalemli, Mamak, Bakırlı mahallelerinde ve Dağdibi mezrasında icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince ilimiz Yüksekova ilçesine bağlı Kadiköy, Adaklı, Bulaklı köyleri ile Kalemli, Mamak, Bakırlı mahallelerinde ve Dağdibi mezrasında 18 Eylül 2016 günü saat 03.00’den geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, ilimiz Yüksekova ilçesine bağlı Kadiköy, Adaklı, Bulaklı köyleri ile Kalemli, Mamak, Bakırlı mahallelerinde ve Dağdibi mezrasına giriş-çıkışlar da yasaklanmıştı. İlimiz Yüksekova ilçesine bağlı Kadiköy, Adaklı, Bulaklı köyleri ile Kalemli, Mamak, Bakırlı mahallelerinde ve Dağdibi mezrasında yapılan operasyon sona ermiş olup, 19 Eylül 2016 günü saat 17.00’den itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırılmış olup, vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz" denildi.