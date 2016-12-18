Cengiz Topel Caddesi üzerinde yürüyüşe geçen binlerce kişi, ellerindeki Türk bayraklarıyla ‘Kürt-Türk kardeştir, ayrımcılık yapan kalleştir’ sloganı atarak Cezaevi Kavşağı'na yürüdü. Buradan da tekrar yürüyüşlerine devam eden kalabalık, kaymakamlık binası önüne geldi. İlçe Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, 3. Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel ve binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş, İlçe Müftüsü Mehmet Korkut’un okuduğu duayla devam etti.

Kalabalığa hitap eden Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, bugün teröre karşı dik durma günü olduğunu belirterek, “İnşallah bundan sonra da ülkemizde bir daha terör asla ve asla yaşanmayacak, yaşanmaması için Yüksekova halkı teröre son diye yola çıktı. İnşallah bu başlangıç güzel bir başlangıç olur ve ülkemiz için, aydınlık geleceği için güzel bir günümüz olur diye bütün Yüksekovalı kardeşlerimize, katılanlara, bize caddede, sokakta, evlerinin balkonlarında destek veren bütün kardeşlerimize, bütün insanlarımıza, 7’den 70’e herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu ülke bizim, bu ülke bizim geleceğimiz” diyen Kaymakam Kaşıkçı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu ülke bizim kaderimiz, gidecek başka ülkemiz yok. Bu Anadolu bütün insanlık için sığınacak tek nokta. Sıkıntıya düşen bu topraklara geliyor. Suriye’de, Kobani’de ve Irak’ta sıkıntıya düşen bu topraklara sığınıyor. Balkanlar'da, Orta Asya’da, nerede başı derde düşen bu topraklara sığınıyor. Onun için bu ülke bizim, bu ülke hepimizin. Tek vatan, tek bayrak, bu ay yıldızlı bayrağın altında herkese yer var. Bütün insanlarımıza yer var, yeter ki insanlarımız bu bayrağa, bu memlekete, bu topraklara sahip çıksın. Yüksekovalı bugün burada güzel bir başlangıç yaptı. Yüksekovalı vatandaşlarımız güzel bir adım attı. Bundan sonra terörü bitiriyoruz. Bu Ortadoğu’ya huzur gelmesini istiyoruz. Bu huzurun ilk adımını bu güzel günde attık. Bütün katılanlara teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından kalabalık dağıldı.

Ömer Oğuz-Erkan Çapraz

