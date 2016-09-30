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Yüksekova'da TIR ile minibüs çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir TIR ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Yüksekovada TIR ile minibüs çarpıştı: 4 ölü, 11 yaralı

30 Eylül 2016 22:34
Feci kaza: 4 ölü, 11 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay Yüksekova-Van karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Van'dan Yüksekova istikametine doğru giden Deniz Çınar yönetimindeki 30 YH 427 plakalı minibüs, karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir TIR'la çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlandı.

TIR'ın olay yerinden kaçtığı iddiası
Kazası sonrası TIR'ın olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, kazada yolcu minibüsünde bulunan Ayten Onay, Ayaz Çakır, Gülistan Karaduman ve Türkan Milas hayatını kaybetti, sürücü Deniz Çınar'ın da aralarında bulunduğu 3'ü ağır 11 kişi de yaralandı. AFAD ve Yüksekova Belediyesi Kurtarma ekipleri tarafından şarampole yuvarlanan minibüsten çıkarılan yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kazada hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşların yakınları Yüksekova Devlet Hastanesi'ne akın ederken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Erkan Çapraz - Ömer Oğuz
 

Etiketler: kaza, TIR


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