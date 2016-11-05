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Yüksekova'da yaralar sarılıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki operasyonun ardından vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.


05 Kasım 2016 11:39

Yüksekova'da huzur ve güvenliğin tesis edilmesi maksadıyla 13 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla başlayan ve 20 Nisan'da sona eren "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından yaraların sarılmasına devam ediliyor. Yüksekova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca vatandaşların nakdi, gıda ve yakıt ihtiyaçlarının giderilmesi için yoğun çalışma yürütülüyor. Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerinden alınan bilgiye göre, operasyon sonrası evleri ağır hasarlı 3 bin aileye 6 milyon 841 bin lira kira yardımı, 5 bin 372 aileye 962 bin 600 lira nakdi yardım yapıldığı belirtildi. Bunun yanında yaklaşan kış mevsimi nedeniyle bu yıl ilçe merkezi ve köylerinde ikamet eden dar gelirli 14 bin aileye 14 bin ton kömür, 16 bin 400 aileye 3 milyon 116 bin değerinde gıda yardımında bulunulduğu öğrenildi. Ayrıca Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezince ihtiyaç sahibi ailelere 2 milyon 442 bin 566 lira nakdi destek sağlandığı bildirildi. 

Yüksekova Yeni Mahalle'de bulunan kömür dağıtım merkezinde kamyonetlere yüklenen yardım kömürü ise, vatandaşların kapılarına kadar götürülüyor. Şu ana kadar 3 mahalleyi bitirdiklerini belirten Ali Taşk isimli dağıtım yetkilisi, köylerde ikamet eden vatandaşların kömür yardımlarını da köylere kadar götürdüklerini söyledi. 

Erkan Çapraz - Ömer Oğuz

Etiketler: Yüksekova


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