Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Yüksekova'daki bazı köylerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yüksekova'daki bazı köylerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Hakkari Valiliği, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bazı köylerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Yüksekovadaki bazı köylerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

29 Ekim 2016 22:18

Valilik açıklamasında, "İlimiz Yüksekova içesine bağlı Demirkonak köyü Yumurtaş ve Çukurca Mahalleleri, Değerli köyü ile bu köye bağlı Köycük, Y.Ölçekli ve A. Ölçekli Mahalleleri, Yoncalık köyü Beşbulak Mahallesi, Serindere köyü Y.Güveç Mahallesi, A.Uluyol köyü ile bu köye bağlı Y.Uluyol Mahallesi ve Kısıklı Köyü A.Güveç Mahallesinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince, ilimiz Yüksekova ilçesine bağlı Demirkonak köyü Yumurtaş ve Çukurca Mahalleleri, Değerli köyü ile bu köye bağlı Köycük, Y.Ölçekli ve A. Ölçekli Mahalleleri, Yoncalık köyü Beşbulak Mahallesi, Serindere köyü Y.Güveç Mahallesi, A.Uluyol köyü ile bu köye bağlı Y.Uluyol Mahallesi ve Kısıklı köyü A.Güveç Mahallesinde 29 Ekim 2016 günü saat:22.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, söz konusu köy ve mahallelere giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır" denildi. 

Feyzullah Taş
 

Etiketler: sokağa çıkma yasağı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!