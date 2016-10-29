Valilik açıklamasında, "İlimiz Yüksekova içesine bağlı Demirkonak köyü Yumurtaş ve Çukurca Mahalleleri, Değerli köyü ile bu köye bağlı Köycük, Y.Ölçekli ve A. Ölçekli Mahalleleri, Yoncalık köyü Beşbulak Mahallesi, Serindere köyü Y.Güveç Mahallesi, A.Uluyol köyü ile bu köye bağlı Y.Uluyol Mahallesi ve Kısıklı Köyü A.Güveç Mahallesinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince, ilimiz Yüksekova ilçesine bağlı Demirkonak köyü Yumurtaş ve Çukurca Mahalleleri, Değerli köyü ile bu köye bağlı Köycük, Y.Ölçekli ve A. Ölçekli Mahalleleri, Yoncalık köyü Beşbulak Mahallesi, Serindere köyü Y.Güveç Mahallesi, A.Uluyol köyü ile bu köye bağlı Y.Uluyol Mahallesi ve Kısıklı köyü A.Güveç Mahallesinde 29 Ekim 2016 günü saat:22.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, söz konusu köy ve mahallelere giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır" denildi.

Feyzullah Taş

