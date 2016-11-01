Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yüksekova ilçesine bağlı Demirkonak köyü Yumurtaş ve Çukurca mahalleleri, Değerli köyü ile bu köye bağlı Köycük, Yumarı ve Aşağı Ölçekli Mahalleleri, Yoncalık köyü Beşbulak Mahallesi, Serindere köyü Yukarı Güveç Mahallesi, Aşağı Uluyol köyü ile bu köye bağlı Yukarı Uluyol Mahallesi ve Kısıklı töyü Aşağı Güveç Mahallesi’nde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden; kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince Yüksekova ilçesine bağlı Demirkonak köyü Yumurtaş ve Çukurca mahalleleri, Değerli köyü ile bu köye bağlı Köycük, Yumarı ve Aşağı Ölçekli Mahalleleri, Yoncalık köyü Beşbulak Mahallesi, Serindere köyü Yukarı Güveç Mahallesi, Aşağı Uluyol köyü ile bu köye bağlı Yukarı Uluyol Mahallesi ve Kısıklı töyü Aşağı Güveç Mahallesi’nde 29 Ekim 2016 günü saat 22.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, söz konusu köy ve mahallelere giriş çıkışlar da yasaklanmıştı. Yüksekova ilçesine bağlı Demirkonak köyü Yumurtaş ve Çukurca mahalleleri, Değerli köyü ile bu köye bağlı Köycük, Yumarı ve Aşağı Ölçekli Mahalleleri, Yoncalık köyü Beşbulak Mahallesi, Serindere köyü Yukarı Güveç Mahallesi, Aşağı Uluyol köyü ile bu köye bağlı Yukarı Uluyol Mahallesi ve Kısıklı töyü Aşağı Güveç Mahallesi’nde yapılan operasyon sona ermiş olup; 31 Ekim 2016 günü saat 17.00’dan itibaren sokağa çıkma yasağı kaldırılmış olup, vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı konusunda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz" denildi.

