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Yüksekova’daki terör saldırısı

Hakkari'nin Yüksekova PKK’lılar tarafından polis noktasına düzenlenen silahlı ve roketli saldırı sonrası çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yüksekovadaki terör saldırısı

09 Temmuz 2017 17:06

Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Yüksekova ilçesi Dağlıca yolu üzerinde bulunan polis noktasına bölücü terör örgütü mensuplarınca silahlı ve roketli saldırıda bulunulmuş, güvenlik güçlerimizin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan saldırıda 1 polis memuru hafif yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede; 2 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 10 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet roket başlığı, 8 adet el bombası, 2 adet şemsiye, 1 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 1 adet dürbün ve 1 adet radyo ele geçirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi. 


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