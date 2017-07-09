Yüksekova’daki terör saldırısı

Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, “Yüksekova ilçesi Dağlıca yolu üzerinde bulunan polis noktasına bölücü terör örgütü mensuplarınca silahlı ve roketli saldırıda bulunulmuş, güvenlik güçlerimizin anında karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan saldırıda 1 polis memuru hafif yaralanmıştır. Olay yerinde yapılan incelemede; 2 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 10 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet roket başlığı, 8 adet el bombası, 2 adet şemsiye, 1 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 1 adet dürbün ve 1 adet radyo ele geçirilmiştir. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmekte olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.