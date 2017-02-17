On yıla aşkın bir süredir fitness dalında kişisel kariyeri ile birlikte eğitmenlik rolünü üstlenen GAÜ BESYO Araştırma Görevlisi Yüksel Nedim yaptığı açıklamada; “ Gerek ülkemizde gerekse yurtdışında gerçekleştirilen fizik şampiyonalarında şampiyonluklar ve üst düzey dereceler elde ettim. Önümüzdeki aylarında Türkiye ve İspanya’da yapılacak olan seçmelere ve ‘Dünya Fitness Şampiyonası’na katılarak ülkemi ve üniversitemi başarı ile temsil edeceğim” şeklinde konuştu.

GAÜ BESYO Araştırma Görevlisi Yüksel Nedim fitness ile ilgilenenlere tavsiyelerde bulunarak, Fitness’ın kelime anlamı olarak, formda olmak, sağlıklı olmak anlamına geldiğini belirterek, bunun formülünün, sağlıklı yaşam biçimini yaşam tarzı haline getirmek olduğunu, kişiye özel programlara uyulduğu sürece herkesin bu sporu yapabileceğini ifade etti.