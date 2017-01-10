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Yükselen altın fiyatları gümüşcü'lere yaradı

Altın fiyatındaki yükseliş vatandaşları gümüşcü'lere yöneltti.

Yükselen altın fiyatları gümüşcülere yaradı

10 Ocak 2017 14:39

Son günlerde altın fiyatlarındaki yükseliş altın alacakları kara kara düşündürürken vatandaşlar çözümü gümüş almakta buldu. Gümüş fiyatlarının altına göre düşük olması vatandaşlara daha cazip geliyor. Özellikle hediye almak için tercih gümüşten yana oluyor. Gümüşçü Halil İbrahim Aslim altın fiyatlarındaki artışın kendilerine yaradığını belirterek, “ Son dönemde altın fiyatındaki artış bizimde işimizi etkiledi. Gümüş sektörü hareketlenmeye başladı. Vatandaş altın yerine gümüş alıyor. Altına göre gümüşün fiyatı daha uygun gümüşün fiyatı da yüzde 25 arttı. Fakat altına göre yinede daha uygun” dedi.

Sevdiklerine hediye almak için kuyumcuya giden vatandaşlar ise, altın fiyatlarının yüksek olmasından dolayı altın hediye alamadıklarını, gümüşün fiyatının daha uygun olduğunu bundan dolayı gümüş hediye alacaklarını söyledi. 

Lider Olgun
GAZİANTEP 

Etiketler: altın fiyatları


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