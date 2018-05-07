Yükselen mortgage kredilerinden dolayı ev alma planını erteleyenlere müjde

Ünsal Group, Ankara'nın en kapsamlı konut projesi olan 'Meva Şehir' lansmanını gerçekleştirdi. Eryaman’da 1800 konut, alışveriş merkezi, okul ve pek çok sosyal donanımı ile başkentin en büyük temalı konut projelerden olan Meva Şehir, lansmana özel fiyat ve vade avantajları ile satış ofisini açtı. Yükselen kredi faiz oranları sebebiyle konut alma planını erteleyenler için cazip imkanlar sunan Ünsal Group, faizsiz ve bankasız taksitlendirme olanakları ile konut almak isteyenlerin yüzünü güldürüyor. Ankara’da herkes ev sahibi olacak iddiasıyla yola çıkan Ünsal Group, yükselen mortgage kredilerinin kimsenin konut sahibi olma hayalinin önüne engel olmaması için özel ödeme seçenekleri sunduklarını belirtti. Meva Şehir lansman öncesi yakaladığı yüksek talep ve satış başarısıyla inşaat sektörünün en çok konuşulan projelerinden birisi haline geldi. Lansmanda konuşan Ünsal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal, Meva Şehir projesinin Ankara'nın ve Türkiye'nin en önemli projelerinden bir tanesi olduğunu kaydederek, "Projemiz 107 bin metrekare arsa üzerinde, 300 bin metrekare yeşil alanın ortasında yükselen 1800 konutlu, içerisinde alışveriş merkezi olan, aynı zamanda okulu olan ve göleti olan bir proje. Bu projenin özellikle bu zamanda yükselmesi, inşaat sektörünün gündemine oturması çok önemli diye düşünüyorum. Biz Ünsal Group olarak Meva Şehir projesini gündeme getirdiğimiz günden bugüne kadar sürekli şunu vurguladık; burada daire almak isteyen vatandaşlarımız hem çok ucuza daire alacalar hem de çok kaliteli daire alacaklar. Dolayısıyla bu prensibimizden hiç şaşmadık. Yükselen maliyetlere rağmen, yükselen konut faizlerine rağmen biz bu prensibimizi koruyoruz .Dolayısıyla Meva Şehir projesinde halkımıza ucuza konut veriyoruz. Son zamanlarda bankalar sürekli faizleri yükseltiyor, özellikle mortgage faizlerini çok yükseltiyor. Dolayısıyla ev almayı düşünen vatandaşlarımız özellikle son iki yıldır ev almayı erteliyorlar. Biz ev almak isteyen vatandaşlarımızın ev almalarına yardımcı olmak için bu projeye başladık ve vatandaşlarımıza faizsiz 3 yıl vadeli taksitli konut satıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Meva Şehir yeşille mavinin birleştiği bir proje"

Ünsal, Meva Şehir projesinin Ankara'daki en büyük ölçekli projelerin başında geldiğini vurgulayarak, "Lokasyonu oldukça merkezi bir noktada. Bir aile projesi. Burada aileler yaşarken hem mutlu yaşayacaklar hem keyifli yaşayacaklar, aynı zamanda tatil tadında yaşayacaklar. Çünkü Meva Şehir'de temalı bir proje uygulandı. Yeşille mavinin birleştiği bir proje Meva Şehir. Özellikle Ankaralıların maviye olan özlemini bu projede gidermeye çalıştık. Sadece bu özellikle de kalmadık. Bay ve bayan yüzme havuzları çok büyük ölçekli ayrı ayrı tasarlandı. Spor merkezleri de aynı şekilde. Burada yüzerken, spor yaparken aynı zamanda gölün manzarasını ve yeşilin manzarasını seyrederek tadını çıkaracaklar. Vatandaşlarımızın içerisinde her türlü imkanlarını karşılayabilecek mağazalarımız, kafelerimiz ve restoranlarımızın hepsi mevcut. Bunun yanı sıra sıcak unlu mamullerin hazırlandığı fırın kafesi var. Projenin içinde kendine özel bir okulu da var. Burada yaşayan insanlarımız çocuklarını kreşe rahatlıkla gönderecekler. İlkokul ve ortaokulu da sitenin içerisinde okuyabilecekler. Meva Şehir projesinde yaşayan çocuklar öğlen yemeklerini evlerine gidip yiyerek anneleri ve babalarıyla sohbet edip tekrar gelip dersini yapacaklar. Çocuklarımız için çok özel parklar hazırladık. Çok büyük ölçekli iki tane oyun parkımız var. Bu parklarda da güvenlik kameralarının devamlı takipte olduğu bir bölgede, güvenlik görevlilerinin de takipte olduğu yerde çocuklar güvenli bir şekilde oynayacaklar. Projenin en büyük özelliklerinden birisi göleti. İnsanlar komşularına giderken sandala binip sandalla geçebilecekler. Bu da ayrı bir keyif olacak. Şehrin içerisinde bir de meydan var. Bu meydanda insanlar oturacak, sohbet edecek ve eğlence partileri düzenleyecekler. Meva Şehir anlatmakla bitmeyen bir proje. Burada bir insanın yaşamı içerisinde istediği her şeye ulaşabilecek nitelikte. Tüm halkımıza sesleniyorum. Bu tür projelere sahip çıksınlar, bu tür projelerden ev alsınlar. Çünkü buralardan ev alan insanlar kaliteli yaşam standardına kavuşmanın yanı sıra büyük bir yatırım keyfine de ulaşıyor. Bugün buradan ev alacak insanlar proje bittiğinde en az yüzde 100 kazanacak" şeklinde konuştu.

Ünsal, projenin yaklaşık 3 yıl süreceğini, 2020'nin sonunda projenin tamamlanacağını ve 2021'de de iskan işlemlerini tamamlayarak projeyi iskana açacaklarını belirtti.

Etimesgut Kaymakamı Fuat Gürel de Meva Şehir'in inşa edileceği bölgenin gelişmeye ihtiyacı olduğunu ifade ederek, bu bölgenin Meva Şehir projesiyle beraber Ankara'nın en güzel bölgesi olacağını düşündüğünü söyledi.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel ise, "Projemiz gerçekten Etimesgut'taki birçok proje gibi takdire şayan projelerden bir tanesi. Güzel bir bölgede, güzel bir mekanda. Tamamlandığında da bu bölgede önemli bir konut açığını kapatacak. Hem bu bölgede oturanlar olsun, hem şehrimizin tamamında iskan edenler olsun, sonuçta Etimesgut'ta yaşamanın keyfini alacaklar" diye konuştu.

Projenin lansmanı büyük bir ilgi ve taleple karşılanırken, satış temsilcileri yetişmekte zorlanacak talepler aldı.

Meva Şehir'in lansmanına Ünsal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal'ın yanı sıra proje mimarı Zeynep Taş Gökdoğan, projenin iç mimarı Dilek Hasılcı, Çatkaya Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Çatkaya da katıldı.

Cem Geçim

