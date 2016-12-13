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Yükselen sulardan böyle geçtiler

Bartın’ın Kurucaşile ilçesine bağlı Çayaltı köyünde vatandaşlar, yükselen sulardan dolayı köprüden zorlukla geçiyor.

Yükselen sulardan böyle geçtiler

13 Aralık 2016 20:21
Yükselen sulardan böyle geçtiler - Tıkla İzle

Kurucaşile’de yükselen sel suları okula giden çocuklar ve vatandaşlar için büyük tehlike oluşturuyor.
Bartın Kurucaşile ilçesine bağlı Çayaltı köyünde selde yıkılan köprünün yerine yapılan geçici köprü zaman zaman yükselen suların altında kalıyor. Geçici yapılan köprünün su altında kaldığı zamanlarda araç geçişleri sağlanamazken, aileler canlarını tehlikeye atarak çocuklarını omuzlarda karşıya geçirmek zorunda kalıyor. O anlar ise cep telefonu ile kaydedildi. Bu durumun büyük tehlike arz ettiğini belirten köylüler, köprünün bir an önce yapılması gerektiğinin altını çizdiler. 

Mustafa Kurt
 

Etiketler: su, yükselme


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