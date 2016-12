2011'den önce günlük 1.6 milyon varil petrol üretilen Libya'da, Kaddafi'nin devrilmesinden sonra durma noktasına gelen petrol üretimi, yeniden artmaya başladı. Petrolü İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa gibi ülkelere satan Libya'da, özellikle ülkenin batısında ve doğusundaki isyanlar, silahlı çatışmaya dönünce uluslararası petrol şirketleri güvenlik nedeniyle ülkeden ayrılması ile düşen petrol üretimi, şu an siyasi istikrar sağlanmaya başlanması ile eski günlerine dönüyor. Avrupa'da ve Türkiye'de petrol ve enerji başta olmak üzere doğalgaz, inşaat, marina, lojistik, bilişim petrol, hayvancılık ve turizm alanlarında faaliyet gösteren Yükselir Group; Libya Bingazi'de bulunan petrol rafinelerinin işletmesi için on yedi güçlü küresel firmayı geçerek ihaleyi kazandı. Afrika'nın en büyük petrol rezervine sahip olduğu belirtilen Libya'da, ekonominin can damarı olan petrol, Libyalılar için en önemli geçim kaynağı. Gelirinin yüzde 80’ini petrol ihracatından sağlayan ülkenin bilinen petrol rezervi, 48 milyar ham petrol.

4,5 milyar dolarlık yatırım yaptı, 2017’de faaliyete başlanıyor

Libya’da üretilen petrolün ve doğalgazın ülke bütçesinin yüzde 96'sını oluşturduğuna dikkat çeken Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, "Etkisini daha fazla hissettiren ekonomik dalgalanmalara rağmen Türk kökenli bir firma olarak önemli bir başarıya imza attık. Çok önemli ve güçlü rakiplerimiz olduğu halde açılan ihaleyi kazandık. Yoğun rekabet koşullarında bu türden bir yatırım, know-how, yetişmiş insan gücü ve çok güçlü bir mali yapı ile mümkün. Bu olanakların hepsine sahip olan Yükselir Group olarak, büyük emek sarf ettiğimiz bu projeye 4,5 milyar dolar yatırım yaptık. Yılbaşından sonra petrol kuyularından elde edilen petrolü ihraç etmeye başlayacağız. Bingazi'deki gerçekleştireceğimiz bu projeyle Libya ekonomisine ve ülkedeki istikrara da katkı sağlayacağız" dedi.

"Kuzey Afrika'daki diğer ülkelerle devam edecek"

Libya'da 2011'deki devrimi öncesinde petrol üretimi günlük 1,5 milyon varilken, bu rakam ülkedeki siyasi bölünme ve güvenlik sorunları nedeniyle günlük 300 bin varile kadar gerilediğini vurgulayan Yüksel, enerji alanındaki yatırımlarına bölgedeki diğer ülkelerle devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Olaylar sıcakken petrol üretimi tamamen durmuştu. Yaklaşık bir sene önce normalleşme süreci başladı. Şu anda eskiden olduğu gibi üretim yapılıyor ve kapasite olarak hızla üst seviyelere doğru seyreden bir eğilim söz konusu. İstikrar ve güvene kavuşmasını istediğimiz Libya'daki bu yatırıma büyük önem veriyoruz. Türk firmalarının uluslararası platformda elde ettiği başarılar, ülke saygınlığı açısından olumlu yansımaları beraberinde getiriyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Libya'nın önümüzdeki günlerde daha güçlü, istikrarlı bir şekilde yönetileceğini düşünüyoruz".