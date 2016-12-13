Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Yükselir Group’tan Libya’ya 4,5 milyar dolar yatırım

Yükselir Group’tan Libya’ya 4,5 milyar dolar yatırım

Yükselir Group, Libya’da açılan uluslararası ihaleyi kazandı. Anlaşmaya göre Bingazi’de bulunan petrol kuyularını işletecek olan firma, ülkeye 4,5 milyar dolar yatırım yaparak yaşanan normalleşme sürecine ve istikrara olumlu katkı vermesi bekleniyor.

Yükselir Grouptan Libyaya 4,5 milyar dolar yatırım

13 Aralık 2016 11:24

2011'den önce günlük 1.6 milyon varil petrol üretilen Libya'da, Kaddafi'nin devrilmesinden sonra durma noktasına gelen petrol üretimi, yeniden artmaya başladı. Petrolü İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa gibi ülkelere satan Libya'da, özellikle ülkenin batısında ve doğusundaki isyanlar, silahlı çatışmaya dönünce uluslararası petrol şirketleri güvenlik nedeniyle ülkeden ayrılması ile düşen petrol üretimi, şu an siyasi istikrar sağlanmaya başlanması ile eski günlerine dönüyor. Avrupa'da ve Türkiye'de petrol ve enerji başta olmak üzere doğalgaz, inşaat, marina, lojistik, bilişim petrol, hayvancılık ve turizm alanlarında faaliyet gösteren Yükselir Group; Libya Bingazi'de bulunan petrol rafinelerinin işletmesi için on yedi güçlü küresel firmayı geçerek ihaleyi kazandı. Afrika'nın en büyük petrol rezervine sahip olduğu belirtilen Libya'da, ekonominin can damarı olan petrol, Libyalılar için en önemli geçim kaynağı. Gelirinin yüzde 80’ini petrol ihracatından sağlayan ülkenin bilinen petrol rezervi, 48 milyar ham petrol.

4,5 milyar dolarlık yatırım yaptı, 2017’de faaliyete başlanıyor
Libya’da üretilen petrolün ve doğalgazın ülke bütçesinin yüzde 96'sını oluşturduğuna dikkat çeken Yükselir Group Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Yüksel, "Etkisini daha fazla hissettiren ekonomik dalgalanmalara rağmen Türk kökenli bir firma olarak önemli bir başarıya imza attık. Çok önemli ve güçlü rakiplerimiz olduğu halde açılan ihaleyi kazandık. Yoğun rekabet koşullarında bu türden bir yatırım, know-how, yetişmiş insan gücü ve çok güçlü bir mali yapı ile mümkün. Bu olanakların hepsine sahip olan Yükselir Group olarak, büyük emek sarf ettiğimiz bu projeye 4,5 milyar dolar yatırım yaptık. Yılbaşından sonra petrol kuyularından elde edilen petrolü ihraç etmeye başlayacağız. Bingazi'deki gerçekleştireceğimiz bu projeyle Libya ekonomisine ve ülkedeki istikrara da katkı sağlayacağız" dedi.

"Kuzey Afrika'daki diğer ülkelerle devam edecek"
Libya'da 2011'deki devrimi öncesinde petrol üretimi günlük 1,5 milyon varilken, bu rakam ülkedeki siyasi bölünme ve güvenlik sorunları nedeniyle günlük 300 bin varile kadar gerilediğini vurgulayan Yüksel, enerji alanındaki yatırımlarına bölgedeki diğer ülkelerle devam edeceklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: "Olaylar sıcakken petrol üretimi tamamen durmuştu. Yaklaşık bir sene önce normalleşme süreci başladı. Şu anda eskiden olduğu gibi üretim yapılıyor ve kapasite olarak hızla üst seviyelere doğru seyreden bir eğilim söz konusu. İstikrar ve güvene kavuşmasını istediğimiz Libya'daki bu yatırıma büyük önem veriyoruz. Türk firmalarının uluslararası platformda elde ettiği başarılar, ülke saygınlığı açısından olumlu yansımaları beraberinde getiriyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi Libya'nın önümüzdeki günlerde daha güçlü, istikrarlı bir şekilde yönetileceğini düşünüyoruz". 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç