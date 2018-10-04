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Yumruk ve tekmeler havada uçuştu

Yumruk ve tekmeler havada uçuştu
Yumruk ve tekmeler havada uçuştu

İstanbul Sultangazi’de iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Yumruk ve tekmelerin konuştuğu kavga sırasında trafik akışı da sekteye uğradı.

Yumruk ve tekmeler havada uçuştu - Tıkla İzle

Sultangazi'de trafik akışının yoğun olduğu bir cadde üzerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Farklı iki grup arasında çıkan kavga git gide büyüyerek yol üzerinde büyük bir kalabalık oluşmasına neden oldu. Kısa süreliğine ayrılan öfkeli iki grup daha sonra ellerine geçenlerle yeniden birbirlerine vurmaya başladı. Yoldan geçen vatandaşlar ayırmak için uğraştığı kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Kavga nedeniyle trafikte aksaklık meydana gelirken, kavgaya karışan grup vatandaşların uzun uğraşları sonrasında ayrıldı. Kavgada ağır yaralanan kimsenin olmadığı öğrenilirken, grubun ayrılmasıyla birlikte trafik normale döndü.

Yaşanan bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.  

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