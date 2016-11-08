Edinilen bilgiye göre, olay 30 Ekim Pazar günü gece yarısı Merkez Mahallesi Devlet Hastanesi yakınında yaşandı. İddiaya göre, 50 yaşındaki Halis Hisarkaya, Ali K. (35) ve Mahmut K. (30) ile tartışmaya başladı. Kalp pili takılı olduğu öğrenilen ve Mahmut K.’nın kalbinin üzerine attığı ilk yumruk darbesi ile yere yığılan Halis Hisarkaya, çevredeki vatandaşlar tarafından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşam fonksiyonları duran Hisarkaya, kalp masajı ile tekrar hayata döndürüldü. 2 gün yoğun bakım servisinde yattıktan sonra Antalya’ya sevk edilen Hisarkaya, 3 Kasım Perşembe günü tedavi gördüğü Antalya Eğitim Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Hisarkaya’nın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Belek Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Halis Hisarkaya’yı darp ettiği belirlenen Ali K. ve Mahmut K., dün teslim oldukları Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

