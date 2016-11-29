Makalemizde 7 günde 7 kilo zayıflatan 3 tane diyet listesi yayımladık. Dilediğinizi uygulayabilirsiniz. Bu diyeti veya herhangi bir diyeti asla doktorunuza danışmadan uygulamayın.
1. Gün
Kahvaltı: 1 dilim kepekli ekmek ve 1 büyük boy ızgara domates
Öğle yemeği: Doyana kadar herhangi bir miktarda taze meyve
Akşam yemeği: 2 haşlanmış yumurta, bir kase salata ve 1 greyfurt
2. Gün
Kahvaltı: 1 greyfurt ve 1 haşlanmış yumurta
Öğle yemeği: 100 gr tavuk ve 2 büyük taze domates
Akşam yemeği: 50 gr ızgara biftek ve salata
3. Gün
Kahvaltı: 1 greyfurt ve 1 haşlanmış yumurta
Öğle yemeği: 2 haşlanmış yumurta ve salata
Akşam yemeği: 100 gr. pirzola, kereviz ve salatalık
4. Gün
Kahvaltı: 1 dilim kepekli ekmek ve 2 haşlanmış yumurta
Öğle yemeği: Doyana kadar herhangi bir miktarda taze meyve
Akşam yemeği: 100 gr. kuzu pirzola, kereviz ve salatalık
5. Gün
Kahvaltı: 1 dilim kepekli ekmek ve 2 haşlanmış yumurta
Öğle yemeği: 2 haşlanmış yumurta ve 2 büyük taze domates
Akşam yemeği: Taze veya konserve balık ve salata
6. Gün
Kahvaltı: 1 haşlanmış yumurta ve 1 çay bardağı taze greyfurt suyu
Öğle yemeği: Doyana kadar herhangi bir miktarda taze meyve
Akşam yemeği: 100 gr. tavuk, havuç ve lahana
7. Gün
Kahvaltı: 2 pişmiş yumurta ve 1 büyük boy ızgara domates
Öğlen yemeği: 2 haşlanmış yumurta ve ıspanak
Akşam yemeği: 100 gr. ızgara biftek ve salata
7 günde 7 kilo verdiren haşlanmış yumurta diyeti - 2. liste
Pazartesi ve Salı
Pazartesi ve salı günleri, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği 3 öğünde aynı olacak Yani her öğünde 1 elma, 1 haşlama yumurta, bir kaç bardak çay veya kahve
Çarşamba
Kahvaltı: Siyah veya yeşil kahve ve 2 haşlanmış yumurta
Öğle yemeği: Ispanak veya marul ve 100 gr. haşlanmış sığır eti
Akşam yemeği: Acıktıkça su. Toplamda 3-4 bardak su içebilirsiniz.
Perşembe
Kahvaltı: Siyah veya yeşil kahve, haşlanmış yumurta
Öğle yemeği: Haşlanmış veya buğulanmış 200 gr balık
Akşam yemeği: 2 haşlanmış yumurta
Cuma
Kahvaltı: Kahve veya çay, 2 haşlanmış yumurta
Öğle yemeği: Taze domates ve haşlanmış veya buğulanmış 200 gr balık
Akşam yemeği: Haşlanmış yumurta
Cumartesi
Kahvaltı: Siyah veya yeşil kahve ve 2 haşlanmış yumurta
Öğlen yemeği: 100 gr. haşlanmış dana eti
Akşam yemeği: 100 gr. dana eti
Pazar
Kahvaltı: Çay veya kahve, 2 haşlanmış yumurta
Öğle yemeği: 100 gr. sebze ve 200 gr. derisiz haşlanmış tavuk derisi
Akşam yemeği: 100 gr. derisiz haşlanmış tavuk
7 günde 7 kilo verdiren yumurta diyeti - 3. liste
Pazartesi
Kahvaltı: Yeşil çay, greyfurt, 2 haşlanmış yumurta
Öğle yemeği: Portakal, 150 gr. haşlanmış tavuk, haşlanmış yumurta
Akşam yemeği: 200 ml Yoğurt (200 ml), 200 gr. tavuk göğsü
Salı
Kahvaltı: 1 bardak taze narenciye suyu ve 2 haşlanmış yumurta
Öğle yemeği: 150 gr. buğulama veya pişmiş tavuk, 2 portakal, su
Akşam yemeği: Greyfurt, 2 haşlanmış yumurta, 1 bardak süt
Çarşamba
Kahvaltı: Limonlu çay veya su, haşlanmış yumurta
Öğle yemeği: 200 gr. et, greyfurt
Akşam yemeği: 2 haşlama yumurta, limon suyu katılmış bir bardak su
Perşembe
Kahvaltı: Marul ve 2-3 tane haşlanmış yumurta
Öğle yemeği: 150 gr. haşlanmış veya buğulanmış tavuk, marul
Akşam yemeği: 1 tane haşlama yumurta, 1 adet greyfurt
Cuma
Kahvaltı: Havuç ve yeşillikten oluşan salata, 2 haşlama yumurta
Öğle yemeği: Havuç salatası, 1 bardak portakal suyu
Akşam yemeği: 100 gr. balık, haşlama yumurta, maden suyu
Cumartesi
Kahvaltı: 1 bardak portakal suyu, 150 gr. az yağlı peynir
Öğle yemeği: 1-2 tane haşlama yumurta, 1 greyfut
Akşam yemeği: Acıktıkça su. Toplamda 3-4 bardak su içebilirsiniz.
Pazar
Kahvaltı: 1-2 adet haşlanmış yumurta, 1-2 adet greyfurt
Öğle yemeği: 200 gr. et ve 1 adet portakal
Akşam yemeği: Acıktıkça su. Toplamda 3-4 bardak su içebilirsiniz.
Kaynak: www.mavikadin.com