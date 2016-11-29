Makalemizde 7 günde 7 kilo zayıflatan 3 tane diyet listesi yayımladık. Dilediğinizi uygulayabilirsiniz. Bu diyeti veya herhangi bir diyeti asla doktorunuza danışmadan uygulamayın.

1. Gün

Kahvaltı: 1 dilim kepekli ekmek ve 1 büyük boy ızgara domates

Öğle yemeği: Doyana kadar herhangi bir miktarda taze meyve

Akşam yemeği: 2 haşlanmış yumurta, bir kase salata ve 1 greyfurt



2. Gün

Kahvaltı: 1 greyfurt ve 1 haşlanmış yumurta

Öğle yemeği: 100 gr tavuk ve 2 büyük taze domates

Akşam yemeği: 50 gr ızgara biftek ve salata



3. Gün

Kahvaltı: 1 greyfurt ve 1 haşlanmış yumurta

Öğle yemeği: 2 haşlanmış yumurta ve salata

Akşam yemeği: 100 gr. pirzola, kereviz ve salatalık



4. Gün

Kahvaltı: 1 dilim kepekli ekmek ve 2 haşlanmış yumurta

Öğle yemeği: Doyana kadar herhangi bir miktarda taze meyve

Akşam yemeği: 100 gr. kuzu pirzola, kereviz ve salatalık



5. Gün

Kahvaltı: 1 dilim kepekli ekmek ve 2 haşlanmış yumurta

Öğle yemeği: 2 haşlanmış yumurta ve 2 büyük taze domates

Akşam yemeği: Taze veya konserve balık ve salata



6. Gün

Kahvaltı: 1 haşlanmış yumurta ve 1 çay bardağı taze greyfurt suyu

Öğle yemeği: Doyana kadar herhangi bir miktarda taze meyve

Akşam yemeği: 100 gr. tavuk, havuç ve lahana



7. Gün

Kahvaltı: 2 pişmiş yumurta ve 1 büyük boy ızgara domates

Öğlen yemeği: 2 haşlanmış yumurta ve ıspanak

Akşam yemeği: 100 gr. ızgara biftek ve salata



7 günde 7 kilo verdiren haşlanmış yumurta diyeti - 2. liste

Pazartesi ve Salı

Pazartesi ve salı günleri, kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği 3 öğünde aynı olacak Yani her öğünde 1 elma, 1 haşlama yumurta, bir kaç bardak çay veya kahve

Çarşamba

Kahvaltı: Siyah veya yeşil kahve ve 2 haşlanmış yumurta

Öğle yemeği: Ispanak veya marul ve 100 gr. haşlanmış sığır eti

Akşam yemeği: Acıktıkça su. Toplamda 3-4 bardak su içebilirsiniz.

Perşembe

Kahvaltı: Siyah veya yeşil kahve, haşlanmış yumurta

Öğle yemeği: Haşlanmış veya buğulanmış 200 gr balık

Akşam yemeği: 2 haşlanmış yumurta



Cuma

Kahvaltı: Kahve veya çay, 2 haşlanmış yumurta

Öğle yemeği: Taze domates ve haşlanmış veya buğulanmış 200 gr balık

Akşam yemeği: Haşlanmış yumurta



Cumartesi

Kahvaltı: Siyah veya yeşil kahve ve 2 haşlanmış yumurta

Öğlen yemeği: 100 gr. haşlanmış dana eti

Akşam yemeği: 100 gr. dana eti



Pazar

Kahvaltı: Çay veya kahve, 2 haşlanmış yumurta

Öğle yemeği: 100 gr. sebze ve 200 gr. derisiz haşlanmış tavuk derisi

Akşam yemeği: 100 gr. derisiz haşlanmış tavuk



7 günde 7 kilo verdiren yumurta diyeti - 3. liste

Pazartesi

Kahvaltı: Yeşil çay, greyfurt, 2 haşlanmış yumurta

Öğle yemeği: Portakal, 150 gr. haşlanmış tavuk, haşlanmış yumurta

Akşam yemeği: 200 ml Yoğurt (200 ml), 200 gr. tavuk göğsü



Salı

Kahvaltı: 1 bardak taze narenciye suyu ve 2 haşlanmış yumurta

Öğle yemeği: 150 gr. buğulama veya pişmiş tavuk, 2 portakal, su

Akşam yemeği: Greyfurt, 2 haşlanmış yumurta, 1 bardak süt



Çarşamba

Kahvaltı: Limonlu çay veya su, haşlanmış yumurta

Öğle yemeği: 200 gr. et, greyfurt

Akşam yemeği: 2 haşlama yumurta, limon suyu katılmış bir bardak su



Perşembe

Kahvaltı: Marul ve 2-3 tane haşlanmış yumurta

Öğle yemeği: 150 gr. haşlanmış veya buğulanmış tavuk, marul

Akşam yemeği: 1 tane haşlama yumurta, 1 adet greyfurt



Cuma

Kahvaltı: Havuç ve yeşillikten oluşan salata, 2 haşlama yumurta

Öğle yemeği: Havuç salatası, 1 bardak portakal suyu

Akşam yemeği: 100 gr. balık, haşlama yumurta, maden suyu



Cumartesi

Kahvaltı: 1 bardak portakal suyu, 150 gr. az yağlı peynir

Öğle yemeği: 1-2 tane haşlama yumurta, 1 greyfut

Akşam yemeği: Acıktıkça su. Toplamda 3-4 bardak su içebilirsiniz.



Pazar

Kahvaltı: 1-2 adet haşlanmış yumurta, 1-2 adet greyfurt

Öğle yemeği: 200 gr. et ve 1 adet portakal

Akşam yemeği: Acıktıkça su. Toplamda 3-4 bardak su içebilirsiniz.



Kaynak: www.mavikadin.com