Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » Yumurta fiyatları 20 günde yüzde 100 arttı

Yumurta fiyatları 20 günde yüzde 100 arttı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki yumurta üreticileri, yurt içi fiyatların önemli ölçüde artışına karşılık ihracatın arttığını, buna kuş gribi vakası ve dolardaki kur artışının sebep olduğunu belirttiler. Tavşanlılı üreticiler, 20 gün önce 7 lira olan 30’lu yumurtanın koli fiyatının son gelen zamlarla yüzde yüz artarak 14 liraya kadar yükseldiğini söylediler.

Yumurta fiyatları 20 günde yüzde 100 arttı

16 Aralık 2016 14:47

Üreticiler, yumurtadaki artış sebebiyle Türkiye'deki satışlarının düştüğünü ifade ettiler. Dolardaki kur artışı ve komşu ülkelerde görüldüğü söylenen kuş gribi hastalığı ile diğer ülkelerin Türkiye’den yumurta ihracat etmeleri ile yumurta fiyatları yüzde 100 oranında yükselttiği belirtildi.

Tavşanlı'da yumurta satışı yapan Bilal Seven, yumurta fiyatlarındaki artış ile satışlarında yüzde 30, yüzde 40 gerilediğini belirterek, "İhracatta ise artış var. İran’da kuş gribi görülmesi nedeniyle onlardan yumurta almayan ülkeler Türkiye’den alıyor. Talep yoğun olunca fiyat armış oluyor. Fiyatların biraz daha artacağını düşünüyoruz” dedi.

Yumurtanın yurt dışına satılması nedeniyle fiyatın arttığını söyleyen bir yumurta satıcısı, “Vatandaş iki tane yiyeceğine bir tane yemek zorunda olacak” şeklinde konuştu. Bir başka yumurta satıcısı ise fiyatların arttığını, bu nedenle satışın da arttığını söyledi. Pazar alışverişinde bulunan bir kişi ise, “Her şeye az çok zam geliyor. Yeme de zam geldi. Üreticiyi de düşünmek gerekir. Normal bir artış bana göre” ifadelerini kullandı.

Ferhat Ünlü isimli vatandaş ise, “Fiyatlar devamlı artıyor. Düşmesini bekliyoruz ancak üreticinin de esnafın da emeği var tabi ki. Herkes doların ardına sığınıyor. Yumurtayı bayanlar daha çok kullanıyor erkekler satın alıyor, bayanlar fiyatını bilmediği için boyuna kırıyor" diye konuştu.

"Yumurta üreticileri zarardaydı"
Tavşanlı Yumurta Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Kemal Özkul, fiyatların artışı ile üreticilerin yüzünün güldüğünü ifade ederken şunları söyledi:
“Türkiye’de yumurta fiyatlarındaki artış sebebi, komşu ülkelerden talebin çok olması nedeniyle geldi. İhracata yumurtalarımız ancak yetiştirebiliyoruz. Yem girdileri de yükseliyor, bu nedenle de artış oldu. Yumurtanın 30 adetlik kolisini 14 TL'den veriyoruz. Zaten 9 aydan bu yana yumurta üreticileri olarak zarar ediyoruz. Üretici hat safhaya gelmişti, rahatlamamız gerekir. Bazı arkadaşlar büyük zararlar ile iflas etti. Kalp krizi geçiren arkadaşlar oldu. Nefes almamız gerekiyordu ve bu durumdan da memnunuz."

Özkul, "Yaklaşık 20 gündür dünyada 38'e yakın ülkede kuş gribi vakası yaşanıyor. Türkiye'nin rekabet ettiğimiz Ukrayna, İrlanda'da kuş gribi yaşanıyor. Biz de dolayısıyla bu kuş gribi yaşanan ülkelere mal satmaya başladık. İhracatla beraber yumurta fiyatları yüzde 100 yükseldi. Yumurta fiyatları hak ettiği yeri buldu" dedi.

Tuna İşleyen

Etiketler: yumurta, yumurta fiyatları


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 1°C

  • İzmir

    İzmir 8°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 5°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç