Yumurta skandalı büyüyor

Hollanda ve Belçika’da böcek ilacının yumurtalara karışmasının ardından yaşanan skandal büyüyor. Hollanda çiftliklerinden alınan yaklaşık 700 bin zehirli yumurtanın Birleşik Krallık’ta dağıtıldığı belirtildi. Birleşik Krallık Gıda Standartları Ajansı tarafından yapılan açıklamada, son rakamlara göre piyasaya sürülen yumurtaların binde yedisi her yıl Birleşik Krallık’ta tüketildiği ve halkın sağlığını tehdit edecek bir durumun bulunmadığını aktarıldı.

Hollanda ve Belçika polisi böcek ilacı ile bağlantısı bulunduğu belirlenen bazı noktalarda aramalarını sürdürüyor.