Diğer
Kategoriler

Yumurtadan üç ayaklı civciv çıktı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yumurtadan üç ayaklı olarak çıkan civciv görenleri şaşırtıyor. Civcivi üç ayaklı doğan aile ise bu duruma çare arıyor.

Yumurtadan üç ayaklı civciv çıktı

01 Nisan 2018 11:44

İlçe merkezinde şehit Halis Şişman mahallesinde evlerinin bahçesindeki kümeste tavuk ve horoz besleyen Bekir ve Emine Küçükçe çifti kuluçkaya yatırdığı yumurtalardan birinden çıkan civcivin üç ayaklı olduğunu fark etti. Civcivin kuyruk kısmında üçüncü bir ayağının olmasından dolayı üç ayaklı civciv diğer civcivler gibi normal olarak yaşamını sürdüremeyeceğini belirten aile bu duruma çare arıyor.

Kümesin gözdesi olan üç ayaklı civciv ise mahallede görenleri şaşırtıyor. 21 günlük kuluçkanın ardından yumurtadan üç ayaklı şekilde civcivin çıktığını fark ettiğini belirten Bekir Küçükçe, "Allah'ın bir hikmeti işte. Civcivler sabah çıktı ben akşam bu civcivimizin 3 ayaklı olduğunu fark ettim. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyorum. Şaşırdık" şeklinde konuştu.

Üç ayaklı civcivin bu şekilde yaşamını sürdürmesinin zor olduğunu belirten Emine Küçükçe ise, "Sabaha kadar uyuyamadım. Civcivim acı mı çekiyor diye. Bu duruma çare olacak bize yardım edecek bir veteriner arıyorum. Ameliyatsa, ne masrafı varsa karşılamaya hazırız. Yeter ki civcivim kurtulsun" dedi  

Selçuk Şavran

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç