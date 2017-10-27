Yumurtalarını dondurmak isteyen kadınlar dikkat

Yumurta dondurma işlemine en uygun olanların 31-38 yaş aralığında olup, en az 2 yıl gebelik düşünmeyen kadınlar olduğunu belirten Op. Dr. Betül Görgen, “Siz de 38 yaşını geçmiş ve sağlıklı bir kadınsanız, yumurtalarınızı dondurmak için artık acele etmelisiniz. Çünkü yumurta dondurma veya depolama işlemi günümüzde, size istediğiniz yaşta (yakın gelecekte veya daha sonra) üstelik kendi genetik yapınızda bir bebek sahibi olabilme şansı veren tek yöntemdir” diye konuştu.

Op. Dr. Betül Görgen, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Eğer kariyer planları olan ve henüz evliliğe sıcak bakmayan 30'lu yaşların başlarında genç bir hanımsanız, kendinize dürüstçe ve açık yüreklilikle şu soruları sormalısınız; 'Kaç çocuk sahibi olmak istiyorum? Yakın zamanda çocuk sahibi olmak istiyor muyum? Çocuk yapmayı uzun süre ertelemem mümkün olabilir mi? Bu konuda geç kalırsam ilerde kendimi suçlar mıyım?' Daha sonra da gerekli girişimlerde bulunmak ve ayrıntılı bilgi edinmek için bir kadın doğum/tüp bebek uzmanının yanına gitmelisiniz. Yumurta dondurmaya en uygun olunan yaş grubu 31-38 yaş aralığında olan kadınlardır. Bu yaş grubunda yapılan yumurta dondurma işleminden elde edilecek embriyolardan, canlı çocuk sahibi olma olasılığı yüzde 40-50'dir” diye konuştu.

“40'dan fazla ve yaşınıza göre oldukça iyi sayıda yumurtanız varsa, yine bu işlem yapılabilir. Ama bu yumurtalardan sağlıklı bir bebek sahibi olma şansınız yüzde 10'lar civarındadır” diyen Görgen, “Yapılan son araştırmalar Avrupa'da kadınların, en sık mesleki kariyer yapmak ve uygun partner bulamamaktan dolayı yumurta dondurmayı tercih ettiklerini göstermektedir. Daha sonra sağlıkla ilgili sorunlar gelmektedir. Bu konuda karar verdiyseniz, bir infertilite uzmanıyla görüşmeniz gerekir. Tedaviye adetiniz başlangıç döneminde başlanır. Kullanılan ilaçlarla mümkün olduğunca çok sayıda yumurta geliştirilir. Bu süreç esnasında baş ağrısı, karın ağrısı, sıcak basması ve mod değişiklikleri olabilir. Yumurtalar uygun büyüklüğe ulaştığında, olgunlaşmaları için tetikleyici iğne yapılır ve vajinal ultrasonografi ile steril şartlarda yumurtalar toplanır. Toplanan yumurtalar kullanılacağı zamana kadar dondurularak depo edilir” şeklinde konuştu.

Dondurulan yumurtaların kullanılmaya karar verildiğinde çözüldüğünü ifade eden Op. Dr. Betül Görgen, “Bundan sonraki adım tüp bebek etabıdır. Normalde IVF işleminde 5 temel adım vardır. Ancak yumurta dondurma işlemi yapılmışsa ilk iki adım geçilmiştir. 3. adımda sperm alınması, 4. adımda da sağlıklı bir embriyo elde etmek için laboratuvar şartlarında sperm ve yumurtanın bir araya getirilmesi gelir. Son aşama embriyo transfer aşamasıdır. Bazen tek seferde yeterli sayıda yumurta elde edilemezse, 2. bir uyarma süreci daha gerekebilir. Maksimum gebelik şansını elde edebilmek için 10-20 arasında sağlıklı ve olgun yumurta gerekmektedir. Henüz yumurtalıklar için anti-aging konusunda etkili bir tedavi şekli bulunmadığına göre, anneliği ötelemek isteyenler için "oosit dondurma" halen en sağlıklı, etkili ve güvenilir bir yöntemdir” ifadelerini kullandı.

