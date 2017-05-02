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Yumurtanın içine dünyayı sığdırıyor

Geçirdiği bir iş kazası nedeniyle ayaklarını kaybeden Hamit Hayran, yumurta oyma sanatı ile hayata tutundu. Hamit Hayran’ın el emeği göz nuru işlediği yumurtalar görenleri hayran bırakıyor.

Yumurtanın içine dünyayı sığdırıyor
Yumurtanın içine dünyayı sığdırıyor - Foto Galeri

02 Mayıs 2017 10:45
Yumurtanın içine dünyayı sığdırıyor - Tıkla İzle

Ankara Gölbaşı'nda yaşayan 61 yaşındaki Hamit Hayran, 29 yıl önce geçirdiği iş kazasından sonra iki ayağını da kaybetti. Hayata kaldığı yerden devam etmenin yolları ararken kazadan 2 yıl sonra yumurta oyma sanatı ile tanışan ve yaşamına bambaşka bir boyut kazandıran Hamit Hayran, boş yumurta kabuklarını sanat eserine dönüştürüyor.

Yumurta oyma sanatını kendi çabasıyla geliştiren ve şimdi aranan sanatkarlardan olan 2 çocuk, 5 torun sahibi Hamit Hayran, her türlü yumurtaya şekiller çizerek oyuyor ve boyayıp internet üzerinden satışını yapıyor.
Geçirdiği iş kazası sonrasında yumurta oyma sanatı ile tanıştığını belirten ve sabretmeyi öğrendiğinin altını çizen Hamit Hayran, "1988’de iş yerinde elektrik kazası geçirdim. 34 bin 500 volt elektriğe çarpıldım. Hayata tekrar geri döndüm. ‘Hayatımı bundan sonra nasıl devam ettiririm, yaşantıma nasıl güzel bir mana katarım’ derken yumurta sanatı ile tanıştım" diye konuştu.

"Yumurtaya 50 kuruş gözüyle bakabilirler ama büyük bir sanat sabrı vardır"
Yaptığı eserlerin 50 lira ile 5 bin lira arasında alıcı bulduğunu belirten Hamit Hayran, "Fazla bir kazancımız yok. Yumurtaya 50 kuruş gözüyle bakabilirler ama büyük bir sanat sabrı vardır. Bu sanatın karşılığını alamıyoruz. Çalışmalarım 50 liradan başlayıp 200 liraya kadar, yeri geldiğinde 3 bin, 5 bin liraya kadar çıktığı da var. Belli bir çalışma süresi de var. Emekten alınan bir para. O da zaman dilimine uzanınca fazla bir kazancımız yok, ayakta durmak için mücadele veriyoruz, internet üzerinden müşteriler ile anlaşıp istediği çizimi yumurtaya çizip daha sonra kargo ile gönderiyorum" şeklinde konuştu.

Zeynep Babacan - Nurullah Geylani 

 

Etiketler: ankara, gölbaşı


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