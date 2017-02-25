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Yunan askeri Kardak kayalıklarının önünden bile geçemedi

Türk Sahil Güvenlik Ekipleri 28 gündür Kardak kayalıklarındaki nöbetlerine devam ediyor. Kayalıkların etrafından devriye atan Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunan askerlerini kayalıklara yaklaştırmıyor.

Yunan askeri Kardak kayalıklarının önünden bile geçemedi

25 Şubat 2017 16:15
Yunan askeri Kardak kayalıklarının önünden bile geçemedi - Tıkla İzle

29 Ocak Pazar günü Kardak kayalıklarında denetleme yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın ziyaretinin ardından, Kardak kayalıklarında nöbet tutan Türk sahil güvenlik ekipleri 24 saat boyunca bölgeyi korumaya devam ediyor. Kardak kayalıklarını bir an olsun terk etmeyen Türk askeri devriyelerini arttırarak Yunan askerlerinin bölgeye gelmesini engelliyor. Kayalıklara yaklaşamayan Yunan sahil güvenlik ekipleri ise Kalalimnos adasının arkasında kayalıklara 3 mil uzaktan bölgeyi gözetliyor.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kardak kayalıkları ile ilgili yaptığı "Unutulmasın çıkacağımız zaman çıkmamız gereken yerlere çıktık. Kardak konusunda da tutumumuz bellidir" açıklaması gözleri yeniden bölgeye çevirdi. 

Eren Ayhan

Etiketler: Kardak Kayalıkları, Yunan askeri


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