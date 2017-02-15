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Yunan askerleri 6 gündür Kardak kayalıklarına uğramıyor

Kardak kayalıklarını geçerek Türk Kara Sularına giren Yunan askerileri 6 gündür kayalıklara uğramıyor. 15 gündür Kardak kayalıklarında nöbet tutan Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin yerini Türk savaş gemisi aldı.

Yunan askerleri 6 gündür Kardak kayalıklarına uğramıyor

15 Şubat 2017 16:58
Türk savaş gemisi Kardak'ta - Tıkla İzle

29 Ocak Pazar günü Orgeneral Hulusi Akar, Kardak kayalıklarına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek bölgede incelemelerde bulunmuştu. Akar’ın ziyaretinin ardından Yunan askerleri bölgeye gelerek zaman zaman Türk karasularına girmiş ve sınır ihlali yapmıştı.

12 gün boyunca birçok kez Türk Sahil Güvenlik ekiplerini taciz eden Yunan Sahil Güvenlik ekipleri, 6 gündür kayalıklara uğramıyor. Yunan askerleri en son 9 Şubat Perşembe günü 2 kez sınır ihlali yapmıştı. Daha sonra Türk askerleri tarafı geri püskürtülen Yunan sahil güvenlik ekipleri 6 gündür Kardak kayalıklarına yaklaşmadı. Her gün kayalıkların çevresinde nöbet tutan, devriye atan Yunan askerlerinin bölgeye gelmemesi dikkatlerden kaçmadı.

3 gündür fırtına nedeniyle Türk sahil güvenlik ekipleri Kardak kayalıklarındaki devriyelerine ara verdi. Fırtınanın dinmesini bekleyen sahil güvenlik ekiplerinin yerini ise Türk savaş gemisi aldı.

Eren Ayhan
 

Etiketler: Kardak, türk savaş gemisi


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