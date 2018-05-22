Yunan askerlerin tutukluluk haline devam kararı

Teğmen Aggelos Mitretodis ile Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis, 1 Mart 2018 tarihinde sınır devriyesi esnasında Türkiye tarafına geçti. 54. Mekanize Tugay Komutanlığına bağlı 'Hudut Kartalları’ tarafından sınır ihlali yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 rütbeli Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edirne 2. Sulh Ceza Mahkemesinde 30 günde bir olan tutukluluk değerlendirme duruşması gerçekleştirildi. Duruşmaya, tutuklu olan Teğmen Aggelos Mitretodis ve Astsubay Çavuş Dimitros Kouklatzis ile avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ katıldı. Yunan askerler duruşmada sınırı yanlışlıkla geçtiklerini ifade ederek, tahliye edilmelerini talep etti.

Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği Yunan askerler hakkında Türkiye’de ikametlerinin olmaması sebebiyle kaçma şüphelerinin bulunması gerekçesiyle tutukluluk halinin devam etmesine karar verdi.