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Yunan askerlerinin Kardak’ta tacizleri sürüyor

Ege Denizi’nde Türk ve Yunan sahil güvenlik güçlerinin bekleyişlerini sürdürdüğü Kardak kayalıklarında Yunan botunun yaptığı ihlal sonucu gerginlik yaşandı.

Yunan askerlerinin Kardakta tacizleri sürüyor

02 Şubat 2017 13:54

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar’ın geçtiğimiz pazar günü kuvvet komutanlarıyla birlikte Kardak kayalıklarına sürpriz bir ziyarette bulunmasının ardından Türk ve Yunan sahil güvenlik güçleri arasında devam eden gerginlik sürüyor.

Son 3 gündür devam eden Yunan tacizlerinin ardından bugün sakinliğin yaşandığı Kardak kayalıkları çevresinde Yunan botunun yaptığı sınır ihlali gerginliğin yeniden tırmanmasına neden oldu. Türk karasularını ihlal eden Yunan botu, bölgede nöbet tutan Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot tarafından kovalandı. Kayalıklar çevresinde Türk ve Yunan sahil güvenliği arasında yaşan it dalaşı zaman zaman devam ediyor. 

Eren Ayhan
 

Etiketler: Kardak, taciz, yunan askerleri


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