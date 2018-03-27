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Yunan askerlerinin tutukluluğuna itiraza ret

Mahkeme, Edirne’de 25 gündür tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin ikinci kez ’tutukluğuna devam’ kararı verdi.

Yunan askerlerinin tutukluluğuna itiraza ret

27 Mart 2018 13:32

Türkiye sınırını geçerek girdikleri askeri yasak bölgede yakalanmalarının ardından tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis’in (29) avukatları Selin Özel ve Hakan Yalçıntuğ, Yunan askerlerinin tutukluluğunun kaldırılması için bugün 2’inci Sulh Ceza Hakimliğine itirazda bulundu. Askerleri mahkeme, 2 askerin Türkiye’de ikametleri olmadığı, Yunan askeri olmaları ve delillerin henüz toplanmadığı gerekçesiyle tutukluluk itirazını kabul etmedi. Edirne 2’nci Sulh Ceza Hakimliği ikinci kez tutukluluğun devamına karar verdi.Yunan askerlerinin üzerlerinde bulunan cep telefonları ve harici belleklerin kriminal incelemeye alındı öğrenildi.  

 

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