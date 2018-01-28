Yunan Bakana Kardak'ta soğuk duş

Bodrum'a bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarında bekleyen 6 sahil güvenlik botu, 2 savaş gemisi ve havadan 2 sahil güvenlik helikopteri sabah saatlerinde hücum botu ile kayalıklara gelerek çelenk bırakmak isteyen Yunan heyetini bölgeye yaklaştırmadı. Aralarında Yunan Savunma Bakanının da olduğu heyet Türk askerinin ikazı üzerine bölgeden uzaklaştı.

Kardak krizinin 22’nci yıldönümünde deniz kuvvetleri ve sahil güvenlik komutanlıklarında alarm seviyesine geçildi. Güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkaran Türk askeri karasularımızda kuş uçurtmadı. Yunan sahil güvenlik botu ve 1 Yunan savaş botunun ise kendi karasularında beklediği görüldü.

Yunan Bakan, Kardak açıklarına çelenk atmakla yetindi

Türk Sahil Güvenlik ekiplerince Kardak kıyılarına yaklaştırılmayan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Kardak açıklarına çelenk atmakla yetindi.

Kardak bölgesine çelenk atmak üzere hücumbot ile gelen Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos Kardak'a yaklaştırılmadı. Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin ikazı üzerine Yunan heyeti Türk karasularını bir gerginlik olmadan terk etti. NIKIFOROS gemisi ile ancak Kardak açıklarına gelebilen Yunan Bakan denize çelenk atmakla yetindi.

Yunan haber sitesi Militaire ise, Yunan Savunma bakanı Panos Kammenos’un Kardak açıklarına

Kardak krizi nasıl çıkmıştı?

Kardak krizi, Ocak 1996'da Yunanistan ile Türkiye arasında Figen Akat adlı Türk bandıralı bir geminin 25 Aralık 1995 tarihinde Bodrum açıklarında bulunan Kardak kayalıklarında karaya oturması sonucu Türk ve Yunan kurtarma ekipleri arasında anlaşmazlık çıkınca patlayan krizdir. İki ülkeyi savaşın eşiğine getiren olayın üzerinden 22 yıl geçmiştir.

Eren Ayhan - Tuba Ayhan