Diğer
Kategoriler
  • iha.com.tr »
  • Politika »
  • Yunan Bakana sert cevap: 'O şımarık çocuğa iyi anlatsınlar, bizim de sabrımızı zorlamasınlar'

Yunan Bakana sert cevap: 'O şımarık çocuğa iyi anlatsınlar, bizim de sabrımızı zorlamasınlar'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos’a, "Türk askerinin yeri geldiği zaman ne yapabileceğini en iyi onlar bilir, hükümet bilir. O şımarık çocuğa iyi anlatsınlar, bizim de sabrımızı zorlamasınlar" diye cevap verdi.

Yunan Bakana sert cevap: O şımarık çocuğa iyi anlatsınlar, bizim de sabrımızı zorlamasınlar

26 Şubat 2017 16:37

Çavuşoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyetini (AGC) ziyaret etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden bir gazetecinin, "Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un bir televizyon kanalında, ’Kardak’a gelsinler nasıl gideceklerini görelim. Yunan silahlı kuvvetler her ihtimale karşı hazırlıklıdır’ sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna Çavuşoğlu, "İnşallah ayranları da vardır içmeye. Maalesef Yunanistan’da bir koalisyon hükümeti var. Bu koalisyonun ortağı düşmanı ırkçı bir parti. Aşırı bir parti. Bu koalisyondaki aşırı ırkçı partinin genel başkanı koalisyona girdikten sonra savunma bakanı oldu. Ve o gündür bugündür sürekli kışkırtıcı söylemler içine ve faaliyetler içine giriyor. Biz kendimize güvenen bir ülke olarak bazen sabrediyoruz, bazen olgunluk gösteriyoruz. Kompleks içinde yaşayan bir kişiyi de her zaman ciddiye almıyoruz. Ama vatandaşımızın hassasiyetlerini hiçe sayan girişimler olduğu zaman biz de gereğini yapıyoruz. Hükümete de uyarı yapıyoruz. Bu savunma bakanınıza sahip çıkın biz eğer buna cevap vereceksek ilişkilerimiz zedelenir. Yunanistan’la ilişkilerimize önem veriyoruz. Farklı konularda Ege’de, adalarda, kıta sahanlığı, uçuş hattı konusunda farklı düşünüyoruz. Ama bununla ilgili görüşmelerimiz var gerginlik artmasın diye bunu yapıyoruz. Bu koalisyon ortağınız sürekli bizim bu anlayışımızı ortadan kaldıracak adımlarda bulunuyor, söylemlere bulunuyor. Tahriklerde bulunuyor" yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: El-Babdan sonra hedef Rakka Çavuşoğlu: El-Bab’dan sonra hedef Rakka

"SABRIMIZI ZORLAMASINLAR"

Çavuşoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "‘Efendim işte aslında iyi bir çocuk idare edelim.’ İyi de nereye kadar idare edeceğiz. Almışsınız koalisyona mecbur kalmışsınız, sen idare et de benim de bir sabrım ve sabrımın sınırı var. Sonsuz sabrım yok ki. Olgunluk gösteriyoruz. Bazı şeyleri esasen hükümetin de bu ‘şımarık çocuk’ olan bakandan rahatsızlığını biliyoruz. Avrupa’nın şımarık çocuğu, koalisyonun şımarık çocuğu nedir bu yani? İşimiz gücümüz şımarıkları mı idare edeceğiz? Onları mı oyalamak bizim işimiz? Önemli işlerimiz var. Tarihimizde savaşlar oldu. Ama halklarımız arasında son yıllarda bir yakınlaşma oldu. Esasen bakıldığı zaman bir tane şımarık çocuğun da bunların hepsini gölgelemesine Yunanistan’ın müsaade etmemesi gerekir. Türk askerinin yeri geldiği zaman ne yapabileceğini en iyi onlar bilir, hükümet bilir, o şımarık çocuğa iyi anlatsınlar, bizim de sabrımızı zorlamasınlar."

İsa Akar-Harun Erdoğdu 

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Panos Kammenos, Yunan Bakan, Yunanistan


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 15°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!