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Yunan basınında 'Kardak' paniği

Yunan gazeteleri, dün Kardak kayalıklarını ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın botunu Yunan botunun engellemeye çalıştığına dair iddiaya yer verdi.

Yunan basınında Kardak paniği

30 Ocak 2017 10:18

Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan Kardak krizinin 21. yıl dönümünde dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kardak kayalıklarına ziyaret düzenlemiş, bu sırada Yunan botunun Akar’ın engellemeye çalıştığı ifade edilmişti. Yaşanan olayın ardından Yunan gazetelerinde de “Kardak gerilimi”ne yer verildi. Ethnos gazetesi, “Türkler işi nereye götürüyor” manşetli haberinde “Sultanın askerinden İmia Turu” yorumuna ver verdi. Eleftheros Tipos gazetesi ise haberi, “Ege’de kışkırtıcılık tiyatrosu” manşetiyle yayınlarken, “Türklerin İmia adasında tehlikeli iletişim gösterisi” ifadelerini kullandı. Ta Nea gazetesi de “Türklerin İmia adasındaki ilk kez yaptıkları kışkırtıcı olay ne anlama geliyor” başlığını kullandı.

İddianın ardından Yunanistan Savunma Bakanlığı açıklamasında, “29 Ocak günü saat 11.00’de bir Türk savaş gemisi ve içinde özel kuvvetlerin olduğu 2 şişme bot İmia adasına yaklaştı ve 7 dakika orada kalarak Yunan karasularını ihlal etti. Yunan tarafı olarak bölgede sahil güvenlik kuvvetlerinin gemileri bulunuyordu. Aynı zamanda Deniz Kuvvetlerinin de bir gemisi Türk gemilerini takip etti. Türk gemileri Yunan karasularına girdikten sonra hemen gerekli tedbirler alındı ve uyarılarda bulunuldu. Türk gemileri bölgeden ayrılarak Bodrum istikametine yöneldi” ifadelerine yer vermişti. 

Manol Kostidis


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