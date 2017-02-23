Yunan Ethnos gazetesi, 2 Türk komandosunun Yunanistan’a kaçtığını ve siyasi sığınma talebinde bulunduğunu yazdı. Gelen ilk bilgilere göre Fatih Arık ve Halit Çetin isimli 2 Türk vatandaşı kaçak yollardan Meriç Nehri’nden geçti. 15 Şubat tarihinde Cezayirli insan tacirinin yakalanmasıyla komandoların da yakalandığı, 17 Şubat tarihinde Orestiada şehrindeki karakola başvurarak siyasi sığınma talebinde bulundukları bildirildi.

Gazete bu iki şahsın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı öldürmeye kalkışan timden olabileceğini iddia etti.

Yunan polisinin konuyla ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

Manol Kostidis

