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Yunan Mahkemesi darbeciye ilticayı durdurdu

Atina İstinaf Mahkemesi, darbe girişiminin ardından Yunanistan’a kaçan Süleyman Özkaynakçı’ya verilen iltica kararının yürütmesini durdurdu.

Yunan Mahkemesi darbeciye ilticayı durdurdu

08 Ocak 2018 13:25

Atina Istinaf Mahkemesi 15 Temmuz darbesi sonrası Yunanistan’a kaçan darbeci askerlerden Süleyman Özkaynakçı’ya verilen iltica kararı konusunda yürütmeyi durdurdu ve Yunan hükümetinin talebini kabul etti.

Mahkemenin kararı hem kamu çıkarı hem de Özkaynakçı’nın çıkarı olarak belirtildi. İltica talebinin iptali talebi ise 15 Şubat tarihinde incelenecek. Bu karar ile darbeci asker tekrar gözaltında olacak ve gelecek haftalarda diğer 7 darbeci askerlerle ilgili alınacak kararlar için de benzer kararların alınması bekleniyor.

(İHA)

 

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