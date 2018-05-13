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Yunan medyası: Darbeci Ahmet Güzel de serbest

Yunan medyası, darbeci Ahmet Güzel’in serbest bırakılarak, gözetim altında tutulan FETÖ üyesi Süleyman Özkaynakçı’nın kaldığı eve götürüldüğünü yazdı.

Yunan medyası: Darbeci Ahmet Güzel de serbest

13 Mayıs 2018 15:55

Yunanistan’da yayınlanan Kathimerini gazetesi, hafta başında Yunan makamları tarafından iltica talebi kabul edilen FETÖ’cü darbeci Ahmet Güzel’in geçen Perşembe günü kaldığı nezarethaneden çıkarılarak Nisan ayında serbest bırakılan ancak gözetim altında tutulan FETÖ üyesi Süleyman Özkaynakçı’nın kaldığı eve götürüldüğünü yazdı. Gazeteye göre iki darbecinin kaldığı Atina yakınlarındaki evi 90 kişilik bir polis grubu koruyor. Kathimerini gazetesi, 2 darbecinin kaldığı yerin bir daire olmadığını polise ait bir bina olduğunu yazdı. 

Olimpiyat köyündeki nezarethanede 6 FETÖ üyesi askerin kaldığı ve 18 aylık tutukluluk sürelerinin Mayıs ayının sonlarına doğru bittiği kaydedildi. Böylece tutuklu bulunan darbecilerin de serbest kalmaları söz konusu. Darbeci askerlere iltica hakkı tanınıp tanınmayacağına ilişkin son kararı Yunan Danıştayı verecek.  

 

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