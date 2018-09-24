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Yunan sınırında yakalandı, terörist başının akrabası çıktı

Yunan sınırında yakalandı, terörist başının akrabası çıktı
Yunan sınırında yakalandı, terörist başının akrabası çıktı

Edirne’de, Yunanistan sınırında bulunan 1. Derece askeri yasak bölgede ‘hudut kartalları’ tarafından yapılan operasyonda H.Ö. (28) isimli şahıs yakalandı. Hudut birlikleri ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekipleri tarafından yakalanan H.Ö.’nün hain terör örgütü PKK’nın başı Abdullah Öcalan’ın akrabası olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Merkeze bağlı Doyran Köyü'nde 21 Eylül 2018 Cuma günü saat 16.30 sıralarında alınan duyum üzerine, bölge bulunan Orhaniye Hudut Birliği personelleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı devriye ekiplerinin müşterek operasyonu sonucu 1. Derede askeri yasak bölge içerisinde 1 şahıs yakalandı.


Yakalanan şahsın yapılan kimlik tespiti sonucu Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine kayıtlı H.Ö. (28) olduğu ve hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 adet dava dosyasının mevcut olduğu ve bu dosyalardan birisinin devam ettiği' ayrıca şahsın PKK/KCK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın akrabası olduğu öğrenildi.
Tamamlanan işlemlerinin ardından H.Ö.'nün Edirne İl Emniyet Müdürlüğü TEM ve KOM Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği ve gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.  

Koray Ustabaşı
 

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