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Yunan yarışmacı Rodanthi Kaparou kimdir? Survivor Hilmicem - Rodanthi

Dokunulmazlık oyunu sonrası Acun Ilıcalı, bombayı patlattı. Acun Ilıcalı, Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparou'nun Hilmi Cem'den hoşlandığını söyledi. Bu gelişme sonrası Rodanthi Kaparou'nun kim olduğu merak konusu oldu. Rodanthi Kaparou kimdir? Rodanthi Kaparou ne iş yapar? İşte detaylar...

Yunan yarışmacı Rodanthi Kaparou kimdir? Survivor Hilmicem - Rodanthi

28 Mayıs 2018 13:15

Rodanthi Kaparou kimdir? Rodanthi Kaparou ne iş yapar? Acun Ilıcalı, Yunanistan Survivor yarışmacısı Rodanthi Kaparou'nun Hilmi Cem'den hoşlandığını söyledi. Bu gelişme sonrası Rodanthi Kaparou'nun kim olduğu merak konusu oldu. Rodanthi Kaparou kimdir? Rodanthi Kaparou ne iş yapar? Acun Ilıcalı, "Türkiye Yunanistan Survivor oyununda, Yunan bir yarışmacı senden çok etkilenmiş.Kendisi bana 'Acaba ne zaman Türkiye'yle tekrar oyun oynayacağız' diye sordu. Soruda olayı çözdüm. Ne kadar boş bakıyorsam artık o anlattı. Sen dikkat etmiş olamazsın belki sen de görmüşsündür. Yakında yeniden Yunanistan ile oyun oynacağız. Bu konuyu biz sonra konuşacağız seninle. O oyunda sen de görmüş olursun. İstersen sen bir kıyafet giy, o da giysin birbiriniz tanımış olursunuz. Eğer takımlar arası oyun olursa karıştırma. İsmi Rodanthi. Tabi o oyuna kadar elenmiş olmazsa' şeklinde konuştu.

 

SURVİVOR YUNANİSTAN'DAKİ RODANTHİ KAPAROU KİMDİR?

Rodanthi Kaparou, yarışmaya Kandiye Girit'ten katıldı. Markopoulo'da yaşıyor.Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde eğitim gördü.1 yıllık pistte yer aldı. Dansı seviyor.

 

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