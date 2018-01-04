Yunanistan Adalet Bakanı: '8 darbeci asker Yunanistan'da yargılanabilir'

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis, Yunan medya mensuplarına düzenlediği basın toplantısında 8 darbeci asker hakkında Türkiye’de işledikleri suçlar için Yunanistan’da yargılanabileceklerini açıkladı.

Yunan bakan Yunanistan’da bulunan 8 darbeci asker konusuna çok değişik bir boyut getirdi ve bu darbeci askerlerin Türkiye’de işledikleri suçlar için Yunanistan’da yargılanabileceklerini açıkladı. Yunan Ceza Kanunu’nun 8. maddesi uyarınca bunun mümkün olduğunu ancak talebin Türkiye tarafından yapılması gerektiğini savundu.

Öte yandan geçen hafta Yunan iltica komisyonu bir darbeci askerin iltica talebine olumlu cevap vermişti. Yunan hükümeti ise bu karara itiraz etmişti.

Manol Kostidis