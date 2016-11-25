Başbakan Çipras’a Batı Trakya ziyaretinde İçişleri Bakanı Kurumblis, milletvekilleri Mustafa Mustafa, Ayhan Karayusuf, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet eşlik etti. Yunanistan Başbakanı Çipras, Batı Trakya’da yaşayan Türklere hitap ederek, “Sizin bölgenizden çok değerli bir insanın olduğunu biliyorum, ona karşı büyük saygım vardır ki o da Şeyh Bedrettin'dir. Türk ve Yunan’dı. Ancak her şeyden önce Trakyalılık kökenine karşı saygısı vardı. Dindardı. Ancak haksızlıklara karşı, Trakya halkının kamusal çıkarlarını korumak için sonuna kadar mücadele etti ve hayatını verdi. Bir insan ki, bazı kişilerin kendi varlıklarını güçlendirmek için aramıza koyduğu mesafeleri kaldırdı. Bu insan örneğimiz olmalı. Hep beraber, bütün gücümüzle çalışmalıyız ki öbür sefere buraya geldiğimde ki geleceğim, Atina’daki Megaro Maksimu ile köyünüz arasındaki mesafe daha da azalsın” şeklinde konuştu.

Başbakan Çipras, Sirkeli köyünde Türklerin yaşadığı bölgede büyük sorunlar olduğunu belirterek, “Çok iyi biliyorum ki bu ilde, Yunanistan’daki temel eğitimde okula gitmeme oranı çok yüksek. Hepinizin ve ailelerinizin çocuklarınızın okula gitme, mezun olma ve ilerleme konusunda büyük fedakarlıklar yaptığınızı da biliyorum. Biliyorum ki devletin eskiden getirmiş olduğu pozitif yaklaşımlar ki örneğin yüzde 0,5 üniversite kontenjanı ve memuriyet gibi konuların ancak çocuklarınızın okulu bitirdiği zaman değeri vardır. Bu sebeple, sizlere taahhüt ediyorum ki hükümetimizin önceliği; çocukların okullarda kalması, okulları bitirmesi, okulları terk etmemeleri, bölgede kalmaları, Trakya’da kalmaları ve burada çok değerli işler bulmaları önceliğimizdir. Hıristiyanlar, Müslümanlar yerli ve yabancılar hakkındaki farklardan bahsetmektedirler. Sizlere taahhüt ediyorum ki, gerek ben ve gerekse de hükümetim, insanları ayıran bu mantığa dönmemek için mücadele vereceğiz. Bölgenizin negatif rekorları artık geride bırakmasını istiyoruz. Avrupa’nın en fakir bölgesi olarak artık adlandırılmamalıdır. Gençlerin kendi bölgelerini terk etmesi, yurt dışına gitmeleri artık durmalı. Burada insanca yaşamalıdırlar, çalışmalıdırlar. En önemlisi de erkelerin ve kadınların baskı görmeden yaşamalarıdır. İstedikleri tanrıya ibadet edebilirler. İstedikleri partiye oy verebilirler, arzuladıkları görüşleri benimseyebilirler. Erkek ve kadınlar Kanunlar karşısında ve ülkemizin anayasası karşısında eşittirler” dedi.

Çipras, konuşmasından sonra İskeçe’ye daha sonrada Gümülcine Fuarı’nın açılışına katılarak ve Gümülcine’deki Arcadia Otelinde halka hitap etti.

Tamer Yavuz