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Yunanistan Başbakanı Çipras’tan Kıbrıs açıklaması

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras parlamentoda gerçekleştirdiği konuşmasında müzakerelerde olumlu sonuçlar ümit ettiğini kaydederek, “Bunun ön koşulu Türkiye’nin aynı anlayışla yaklaşması ve agresif söylemlerini bir yana bırakarak ciddi ve sorumlu bir şekilde çalışmasıdır” dedi.

Yunanistan Başbakanı Çiprastan Kıbrıs açıklaması

19 Ocak 2017 10:54

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, dün akşam saatlerinde toplanan Yunan Parlamentosunda konuştu. Yunan Başbakan, tarım konusunun ele alındığı oturumda konuşan Çipras, “Uzlaşma anlayışına sadık olmamıza rağmen haklı isteklerimizden vazgeçmeyeceğiz. Kesin bir çözüm görünmese de önemli gelişmeler kaydedildi” dedi. Kendisinin iyimser olduğunu belirten Çipras, müzakerelerde olumlu sonuçlar ümit ettiğini kaydederek, “Bunun ön koşulu Türkiye’nin aynı anlayışla yaklaşması ve agresif söylemlerini bir yana bırakarak ciddi ve sorumlu bir şekilde çalışmasıdır. Adil bir çözüm bulunması için daima Kıbrıs halkının yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Yunan hükümetinin Kıbrıs Rum Kesimi Lideri Nikos Anastasiadis ile irtibat halinde olduğunu sözlerine ekleyen Çipras, tüm Kıbrıs halkı yararına çözüm bulmak için çabaladıklarını bildirdi. Yunanistan’ın adil pozisyonundan vazgeçmeden müzakerelerde yapıcı bir rol üstlendiğini savunan Çipras, henüz bir çözümünün görünmediğini ancak önemli gelişmeler kaydedildiğini de dile getirdi. Anlaşmazlıkların sürdüğünü hatırlatan Yunan Başbakan Çipras, “garantiler ve güvenlik” konusunun ilk kez gündeme alındığını ve bunun da önemli diplomatik başarı olduğunu bildirdi. “Aşırı iyimser olmadan devam ediyoruz. Önemli konularda olumlu gelişmeler elde edeceğimize inanıyorum” diyen Çipras, “BM kararları, AB üyesi olarak Kıbrıs statüsü doğrultusunda adil çözüm bulunması için Kıbrıs halkının yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. 

Manol Kostidis

Etiketler: Kıbrıs, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras


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