Diğer
Kategoriler

Yunanistan FETÖ’cüleri almadı!

Yunanistan'da FETÖ’ye karşı önemli operasyon düzenlendi. Kathimerini Gazetesi’nin haberine göre, FETÖ üyesi Türk asıllı 3 ABD vatandaşı ABD’den uçakla gelip Yunanistan’a giriş yapmak istedi. Ancak Yunan polisi ülkeye girişlerine izin vermedi.

Yunanistan FETÖcüleri almadı!

24 Mart 2018 13:33

Kathimerini, “Yunanistana sığınmak isteyen FETÖ’cülerin gizli planı başlığını kullanarak haberi servis etti. 3 ABD vatandaşı Atina Eleftherios Venizelos Havalimanına vardılar. Ancak Yunan polisleri ulusal güvenlik sebepleri ile ülkeye girişleri yasakladı ve ABD ye dönmek zorunda kaldı. Türk asıllı 3 ABD vatandaşı Real Estate yatırımcısı ve aynı zamanda Sivil toplum kuruluşu üyeleri oldukları tespit edildi. Yunanistana yatırım yapma bahanesiyle giriş yapmak istediler ve mülteciler için ev ve daireler almak istediklerini gösterdiler. Ancak Yunan polisi havalimanında bu 3 ABD vatandaşını sorguladı.

Gazeteye göre hepsi FETÖ üyesi olduklarını kabul etti ve Yunan polisine göre esas amaçları Yunanistan’a gelen FETÖ üyelerine altyapı oluşturmaktı. Yunan gazetesine göre ülkenin istihbarat teşkilatı konu hakkında polise bilgi sunmuştu. 3 ABD vatandaşı ülkeye alınmadı ve Emirates şirketinin uçuşu ile New York’a geri gönderildi. Konu hakkında Yunan hükümetinin bilgilendirildiği aktarıldı.  

Manol Kostidis
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç