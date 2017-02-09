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Yunanistan kapıda vize veremeyecek |Dünya haberleri|

Ege'deki Yunan adalarına seyahatte kolaylık sağlamak için amacı ile sınır kapısında verilen geçici vize uygulamasına son verildi.

Yunanistan kapıda vize veremeyecek |Dünya haberleri|

09 Şubat 2017 11:06

Yunanistan, AB Komisyonunun almış olduğu karara tepkili. Alınan karara göre Ege'deki Yunan adalarına seyahatte kolaylık amacıyla sınır kapısında verilen geçici vize uygulamasına son verildi. Bu karara en büyük tepki ise, Yunan adalarındaki esnaftan geldi. Kararın, her yıl adaları ziyaret eden binlerce Türk turistleri etkilemesinden endişe ediliyor. Kapıda vize uygulaması alarak gelen turistlerin oranı düşük olsa da zor günler geçiren Yunan ekonomisi için yine de önemli bir faktör. Öte yandan Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yorgos Katrungalos, konsolosluklarda vize çalışanı sayısının arttırıldığını belirtti ve sıkıntılar yaşanmayacağını söyledi.
Bu pilot uygulama her yıl Ekim sonunda bitip Mayıs ayında başlıyordu. Yunanlar bu uygulamanın tüm yıl olmasını talep etmişlerdi. Uygulamanın Mayıs ayında başlayıp başlamayacağına dair kesin bir bilgi verilmedi. 

Manol Kostidis
 

Etiketler: AB, Yunanistan


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